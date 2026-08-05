Москва5 авг Вести.Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг прибыл в Киев со своим первым официальным визитом после назначения на должность. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

Основной целью поездки британского министра стало изучение оборонных потребностей Украины в преддверии зимнего периода, а также поиск путей для ускорения поставок военной помощи. В рамках визита запланированы переговоры Стритинга с Зеленским и временно исполняющим обязанности главы украинского Минобороны Евгением Хмарой.

Британский министр сообщил о намерении созвать очередное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в сентябре, а последующую встречу провести в начале октября. Стритинг также добавил, что по пути в Киев провел консультации по вопросам поддержки украинской стороны в Париже и Копенгагене.