NYP: грабитель попытался проникнуть в дом, который может принадлежать Тарантино

В США грабитель попытался проникнуть в дом, вероятно, принадлежащий Тарантино NYP: грабитель попытался проникнуть в дом, который может принадлежать Тарантино

Москва10 сен Вести.В Лос-Анджелесе полиция зафиксировала попытку ограбления в районе Голливудские холмы. Неизвестный мужчина взломал дверь, особняка, вероятно, принадлежащего кинорежиссеру Квентину Тарантино.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.

Садовник, работавший на этом участке, сообщил, что видел подозреваемого, которого описывали как мужчину примерно 35 лет в длинной черной рубашке с черными рукавами и черных брюках говорится в публикации

Полицейским не удалось обнаружить преступника сразу после прибытия на вызов, хотя обыскали дом и окрестности. Официально не объявлено, удалось ли грабителю вынести что-то ценное.

В прошлом году в Лос-Анджелесе прогремело ограбление, жертвой которого стал футболист, экс-игрок сборной Франции по футболу Оливье Жиру. Из его дома злоумышленники украли вещей на 500 тысяч долларов.