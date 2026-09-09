Особняк Николаса Кейджа в Малибу оказался под угрозой Подъездная дорожка к дому Николаса Кейджа обрушилась в провал

Москва9 сен Вести.Подъездная дорожка к особняку американского актера Николаса Кейджа в Малибу обрушилась из-за образовавшейся ямы, пишет Page Six.

По предварительным данным, провал мог возникнуть из-за эрозии береговой линии. Размер дыры составляет примерно 9 на 9 метров.

В результате обрушения была полностью разрушена подъездная дорога к гаражу. Вместе с покрытием вниз рухнули бетонные конструкции и часть ограждения.

Пожарные прибыли к дому рано утром во вторник после сообщения о возможном повреждении газопровода. На месте также работали специалисты газовой службы, которые занимались восстановлением трубы.

Несмотря на масштаб разрушений, эвакуация жильцов не потребовалась. По данным телеканала KTLA, никто не пострадал. Представитель экстренных служб также сообщил, что на момент происшествия в доме никого не было.

Кейдж приобрел особняк площадью около 370 квадратных метров в 2024 году за 10,5 млн долларов (более 901 млн рублей). Дом с видом на океан расположен на побережье.