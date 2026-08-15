FT: ограбления пошатнули репутацию "рая для сверхбогатых" FT: репутация Женевы как "рая для богатых" после серии грабежей пошатнулась

Москва15 авг Вести.Репутация пригородов Женевы и региона Женевского озера как "рая для сверхбогатых" оказалась под угрозой из-за серии ограблений со взломом. Об этом пишет Financial Times.

В публикации идет речь о ситуациях, когда грабители, в том числе вооруженные, проникают в дома и, угрожая жильцам, похищают ценности. По данным газеты, в 2025 году в Женеве и окрестностях было совершено 18 таких нападений, годом ранее — 15.

По данным швейцарской полиции, в 2025 году семь ограблений были совершены представителями банд с юга Франции. В числе подозреваемых — семеро французов и четверо сербов. Грабители заранее изучают состояние и привычки своих жертв, в том числе анализируя их соцсети.

Женева является штаб-квартирой многих банков и финансовых организаций, поэтому грабят в основном банкиров, трейдеров и других обеспеченных людей, иногда угрожая оружием, после чего скрываются с ценностями через границу во Францию.

Отмечается, что одним из пострадавших стал четырехкратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост. Его дом, расположенный в Ньоне, был ограблен в мае. Сообщается, что преступники заставили одного из членов его семьи открыть сейф с ценностями. Другой член семьи при ограблении получил травму головы.

По данным FT, особая жестокость нападений вынудила некоторых политиков призвать к выборочным проверкам на границе с Францией, а многие богатые люди начали нанимать частных охранников.