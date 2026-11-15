Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков снова стали родителями, раскрыт пол малыша У Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родился сын

Москва15 ноя Вести.44-летняя певица Юлия Ковальчук и ее 45-летний муж, певец Алексей Чумаков, снова стали родителями. Об этом следует из публикации артистки в соцсети.

Согласно этой информации, у пары родился третий ребенок – сын. Экс-солистка группы "Блестящие" разместила фото из роддома, на котором она лежит в постели с младенцем на руках, а ее и малыша обнимает Чумаков. На другом снимке запечатлены детские ножки.

Наш сыночек, спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения написала певица

Юлия Ковальчук замужем за Алексеем Чумаковым с октября 2013 года. В 2017 году родилась их дочь Амелия, в 2023-м – дочь Алисия.