Актриса Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой У актрисы Татьяны Васильевой родился восьмой внук

Москва15 сен Вести.Актриса Татьяна Васильева снова стала бабушкой: у нее родился восьмой внук. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, родители новорожденного – Филипп Васильев и его жена Мария Болонкина. Ранее у них родились две дочери Мирра и Сарра и сын Яков.

Помимо этого, у Филиппа есть двое сыновей от первого брака – Григорий и Иван.

Как сообщается, о восьмом внуке Татьяна Васильева узнала в свой день рождения: пара подарила ей снимок УЗИ в рамочке. Момент, когда актрисе преподнесли подарок, Филипп с женой записали на видео и показали поклонникам.