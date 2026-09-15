Москва15 сенВести.Актриса Татьяна Васильева снова стала бабушкой: у нее родился восьмой внук. Об этом сообщает StarHit.
По данным издания, родители новорожденного – Филипп Васильев и его жена Мария Болонкина. Ранее у них родились две дочери Мирра и Сарра и сын Яков.
Помимо этого, у Филиппа есть двое сыновей от первого брака – Григорий и Иван.
Как сообщается, о восьмом внуке Татьяна Васильева узнала в свой день рождения: пара подарила ей снимок УЗИ в рамочке. Момент, когда актрисе преподнесли подарок, Филипп с женой записали на видео и показали поклонникам.