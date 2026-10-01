TMZ: Джим Керри тайно женился в Лос-Анджелесе на актрисе Мин А

Джим Керри тайно женился в третий раз TMZ: Джим Керри тайно женился в Лос-Анджелесе на актрисе Мин А

Москва1 окт Вести.Американский актер Джим Керри в третий раз вступил в брак - церемония прошла в Лос-Анджелесе без огласки. Супругой 64-летнего актера стала 32-летняя Мин А, с которой он состоит в отношениях с 2022 года, передает портал TMZ со ссылкой на источники.

Джим Керри недавно женился на своей девушке Мин А на маленькой частной свадебной церемонии в Лос-Анджелесе отмечает портал со ссылкой на источники

Как уточняет TMZ, впервые актер и его возлюбленная публично вышли вместе в феврале - на кинопремии "Сезар" в Париже, хотя пару замечали вдвоем начиная с 2022 года.

Австралийский новостной портал nine.com.au добавляет, что Мин А - 32-летняя актриса и художница из Лос-Анджелеса. Ее также знают под псевдонимом Minzi.