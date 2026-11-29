Олешко заявил, что смирился с невозможностью иметь собственных детей

Александр Олешко признался, что больше не рассчитывает стать отцом Олешко заявил, что смирился с невозможностью иметь собственных детей

Москва29 ноя Вести.Народный артист России Александр Олешко признался, что больше не рассчитывает стать отцом и принял это как данность. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Актер отметил, что раньше мечтал о детях, однако со временем изменил взгляд на ситуацию. По словам 48-летнего артиста, потребность делиться теплом и заботой с подрастающим поколением он реализует через творчество и благотворительные детские проекты.

Кроме того, Олешко обратил внимание на то, что дети актеров часто страдают от нехватки внимания из-за плотного рабочего графика родителей.