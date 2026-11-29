Евгений Миронов: для меня мечта – это сама жизнь

Евгений Миронов раскрыл, почему не любит мечтать Евгений Миронов: для меня мечта – это сама жизнь

Москва29 ноя Вести.Народный артист России, художественный руководитель государственного Театра Нации Евгений Миронов в интервью ИС "Вести" признался, что не любит мечтать.

Когда мечта осуществляется, приходится искать новую, отметил он.

Я вообще не люблю мечтать. Я не люблю мечтать, потому что, когда ты осуществляешь свою мечту, с одной стороны радуешься, с другой стороны сразу расстраиваешься, потому что надо искать новую какую-то [мечту], новый какой-то такой стимул для тебя. Мечта — это сама жизнь. Надо интересно ее проживать, а для этого надо все время удивляться отметил Миронов

По словам актера, испытывать чувство удивления он учится у своего сына.

Я вижу, как сейчас те вещи, которые мне кажутся уже естественными, обыденными, на него производят впечатление открытия, удивления. И я думаю: "Боже мой! Мне надо это сейчас заметить и надо этому учиться". Вот такому непосредственному взгляду на жизнь подчеркнул артист

Ранее Миронов признался, что хотел бы сыграть комедийную роль, однако таких предложений в его жизни было мало.