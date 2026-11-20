Артиста Владимира Устинова похоронят на Успенском кладбище в Рязани

Заслуженного артиста России Устинова похоронят в Рязани Артиста Владимира Устинова похоронят на Успенском кладбище в Рязани

Москва20 ноя Вести.Заслуженного артиста России Владимира Устинова похоронят на Успенском кладбище в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.

Его похоронят на Успенском кладбище говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Устинов скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Владимир Устинов родился 1 апреля 1942 года в Верещагино Пермской области. Работал в Кизеловском театре драмы, Пермском ТЮЗе. С 1974 года и до конца жизни служил в Рязанском ТЮЗе.