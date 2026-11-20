Москва20 нояВести.После продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Владимир Устинов. Ему было 84 года. О смерти артиста сообщил Рязанский ТЮЗ.
Сегодня после продолжительной болезни умер Владимир Петрович Устинов - заслуженный артист России, наш артист, легенда театраговорится в сообщении
Свою театральную карьеру Владимир Устинов начал в Пермском театра, а в 1974 году переехал в Рязань и стал служить в Рязанском ТЮЗе.
За 52 года артист исполнил свыше 80 ролей.
Прощание с Владимиром Устиновым состоится 23 ноября в театре.