Москва20 ноя Вести.После продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Владимир Устинов. Ему было 84 года. О смерти артиста сообщил Рязанский ТЮЗ.

Сегодня после продолжительной болезни умер Владимир Петрович Устинов - заслуженный артист России, наш артист, легенда театра говорится в сообщении

Свою театральную карьеру Владимир Устинов начал в Пермском театра, а в 1974 году переехал в Рязань и стал служить в Рязанском ТЮЗе.

За 52 года артист исполнил свыше 80 ролей.

Прощание с Владимиром Устиновым состоится 23 ноября в театре.