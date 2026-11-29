"Издеваются": актер Дюжев рассказал о травле и пожеланиях смерти Актер Дюжев о нападках в соцсетях: издеваются, специально выуживая хоть что-то

Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, что постоянно сталкивается не только с травлей в сети, но и с нападками со стороны журналистов.

Несколько дней назад я был на одном мероприятии. И там был пресс-волл, шел кто-то - несколько журналистов стояло. Когда я подошел, мгновенно набежали, замерли и следят за мной. Я говорю: "Вы что-то хотели меня спросить?" Они говорят: "Грибы любите?". Я говорю: "Что вы имеете в виду?" Они дальше: "А говорят, что вы злой. Вы сейчас злой? Вы агрессивный?" Так издеваются, специально выуживая хоть какой-нибудь момент, хоть какой-нибудь моей реакции рассказал актер

Он добавил, что его бабушка очень трепетно относилась к статьям о своем внуке и сильно переживала, из-за того, что писали.

Бабушка очень переживала тогда. Зрительские отзывы, критику, мат-перемат, проклятия, пожелание сдохнуть, пожелание уехать из страны. Она плакала. Я пытался успокоить, объяснить, что это, к сожалению, такая сфера, где никто не хочет знать правду. На самом деле, интереснее всем и всегда, что что-то там кроется темное поделился Дмитрий Дюжев

Артист рассказал, что на недавней премьере фильма инцидент с папарацци, когда он просто хотел закрыть глаза от вспышки камеры, подали так, что актер чуть не разбил фотоаппарат.