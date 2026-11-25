Москва25 ноя Вести.Виктор Беззубов, близкий друг Сергея Соседова и продюсер конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026", на который отправился музыкальный критик, заявил, что ему угрожают. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам Беззубова, ночью с незнакомого номера ему пришло сообщение: "Будешь продолжать гавкать у своего Малахова, после воскресенья отправишься к своему другу". Мужчина воспринял это как прямую угрозу жизни. Он успел сделать скриншот, после чего страница и сообщение исчезли.

Мне угрожают. Я молчать не буду… Это явная угроза моей жизни сказал Виктор Беззубов

Он отметил, что сообщение пришло с неизвестного номера. Беззубов предположил, откуда могут идти угрозы: после трагедии в Нерюнгри он начал собственное расследование, и им интересовались, насколько он серьезный человек. За последние два месяца ему не раз звонили и писали, даже обвиняли в убийстве Соседова.

Адвокат Евгений Тонкий посоветовал Беззубову быть осторожным: по его словам, такой психологический прессинг с угрозами с анонимных аккаунтов - стандартная практика. Он подчеркнул, что все сообщения нужно фиксировать, и похвалил Беззубова за сделанный скриншот, но призвал относиться к угрозам серьезно, поскольку психически нездоровых людей немало.