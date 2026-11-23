Москва23 ноя Вести.Журналисты посетили отель Нерюнгри, где в сентябре погиб музыкальный критик Сергей Соседов. По записям камер и рассказам персонала они восстановили, как прошли последние 12 часов его жизни, и показали результаты в программе "Новые русские сенсации" на НТВ. Об этом сообщило издание "Российская газета".

Сергей Соседов умер 23 сентября, ему было 58 лет. В тот день он находился в Якутии, куда приехал на конкурс "Жемчужина Дальнего Востока 2026", и упал с лестницы в отеле. Причины случившегося на телевидении обсуждают до сих пор.

По медицинскому заключению, смерть наступила от перелома свода черепа и субдурального кровоизлияния - они стали прямым следствием падения.

В новой программе попытались опровергнуть слухи о том, что скорая ехала слишком долго и что Соседова могли отравить. Журналисты получили не только короткий ролик с моментом падения, но и все предыдущие записи со звуком.

В свежей программе, посвященной случившемуся, решили развеять слухи о том, что якобы к месту слишком долго ехала скорая помощь, что кто-то мог отравить Соседова и так далее. В ходе расследования журналисты раздобыли не только короткую запись с камер с самим моментом падения критика, но и все, что было ранее, причем со звуковым сопровождением говорится в публикации

Из записей видно, что в ночь на 23 сентября Соседов заселился в отель, где его встретили сотрудники и продюсер конкурса Виктор Беззубов. Критик шутил и держался как обычно - это подтвердил журналистам водитель, привезший группу из аэропорта.

Тогда же выяснилось, что часы на камерах отстают от реального времени на час. Это объясняет, откуда взялась версия о сильно опоздавшей скорой.

На кадрах также видно, что по роковой лестнице Соседов поднимался вполне бодро.

Через 12 часов он вновь появляется на ресепшене: здоровается с администратором, выходит на улицу покурить - это тоже сняли камеры. Соседов ведет себя как обычно. Вернувшись, он просит принести в номер принадлежности для душа. Его зовут сфотографироваться, но он отшучивается: еще успеется.

Потом Соседов начинает подниматься по лестнице обратно в номер, и шаг его замедляется. По мнению журналистов, это прямо указывает на то, что ему стало плохо. На одном из пролетов он, судя по всему, теряет равновесие и падает на спину. Сотрудники отеля бросаются на помощь, а через 12 минут его уже пытается реанимировать бригада скорой. Безуспешно.

После одного из ток-шоу, где обсуждали причины гибели Соседова и искали виновных, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования смерти музыкального критика.