Медики оказали помощь Соседову спустя 12 минут после падения с лестницы Соседов получил помощь врачей через 12 минут после падения

Москва23 ноя Вести.После падения на лестнице гостиницы в Нерюнгри медики пришли на помощь музыкальному критику Сергею Соседову лишь спустя 12 минут, сообщает издание KP.RU со ссылкой на программу телеканала НТВ "Новые русские сенсации".

Представители СМИ восстановили события дня смерти Соседова по записям камер. Оказалось, что перед падением Соседов выходил в холл, говорил с администратором и курил на улице. Затем, идя по ступенькам, он потерял равновесие и упал.

Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь. На записи видно, что уже через 12 минут после падения врачи оказывают Соседову помощь на месте, а затем выносят на носилках в карету скорой помощи.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью Андрею Малахову, что мэр Нерюнгри Илья Гудошник не заинтересован в расследовании смерти Соседова, и, возможно, даже хочет скрыть это происшествие.

Предположительно, причинами смерти Соседова стали перелом свода черепа и внутреннее кровоизлияние.