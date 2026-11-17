Москва17 ноя Вести.Мэр Нерюнгри Илья Гудошник не заинтересован в расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова. Об этом в интервью Андрею Малахову заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает ИС "Вести".

Илья Гудошник, честно говоря, ведет себя так, как будто он не мэр и не собирается баллотироваться на следующий срок. Вышла ситуация совершенно ужасная. Его долг как мэра Нерюнгри было предложить всю свою помощь, все ресурсы мэра для того, чтобы помочь самым эффективным образом разобраться в ситуации. Ведь он должен был естественно быть заинтересован в том, чтобы помочь, и чтобы оказать максимальное содействие. Вот его поведение показывает о том, что он не заинтересован, что он хочет это скрыть