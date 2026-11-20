Мэр Нерюнгри не будет подавать в отставку после гибели Сергея Соседова

Мэр Нерюнгри ответил на критику расследования гибели Сергея Соседова Мэр Нерюнгри не будет подавать в отставку после гибели Сергея Соседова

Москва20 ноя Вести.Глава Нерюнгри Илья Гудошник не намерен подавать в отставку после гибели музыкального критика Сергея Соседова. Об этом градоначальник заявил в беседе с ТАСС.

Позиция такая: я не собираюсь никуда уходить приводит агентство слова чиновника

Ранее информационная служба "Вести" сообщала о критике Гудошника со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова. По его мнению, он как мэр должен был предложить свою помощь, чтобы разобраться во всех обстоятельствах трагедии.

Сергей Соседов погиб 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. Предположительно, он получил тяжелые травмы при падении с лестницы. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.