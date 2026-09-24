Москва24 сен Вести.Илья Гудошник, мэр якутского города Нерюнгри, где 23 сентября скончался тележурналист и музыкальный критик Сергей Соседов, рассказал подробности его гибели. Об этом сообщает ТАСС.

[Соседов] прибыл вчера сюда, в город Нерюнгри, заселился в гостиницу. Спустился - со слов того, кто мне докладывал, - покурить, поднимался и потерял сознание, ударился головой. Причина какая была - неизвестно, то есть был ли это тромб, были ли там какие-то другие причины, сказать не могу приводятся в сообщении слова Гудошника

Ранее сообщалось, что директор отеля, в котором остановился Соседов, опроверг информацию о том, что журналист упал с лестницы.