Врач Литвиненко назвал факторы, от которых зависело спасение Сергея Соседова Травматолог Литвиненко: спасение Сергея Соседова зависело от многих факторов

Москва23 ноя Вести.Возможность спасения музыкального критика Сергея Соседова, скончавшегося после падения на лестнице в отеле, зависела от множества факторов. Об этом заявил aif.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, скорая помощь прибыла по вызову достаточно быстро – за 12 минут при нормативе в 20 минут.

Все зависит от того, насколько экстренно помощь была оказана, какие медицинские мероприятия проведены. … Тут нет четкого алгоритма, как с вкручиванием лампочки. Итог зависит от многих неизвестных сказал Литвиненко

Врач уточнил, что экстренная помощь должна быть оказана в течение часа, срочная – за 2-3 часа. При этом врачи обязаны провести для постановки диагноза, например, КТ или МРТ головного мозга, так как по визуальному осмотру определить степень тяжести иногда затруднительно.

Сергей Соседов скончался в городе Нерюнгри в результате несчастного случая. 25 сентября критик должен был возглавить жюри конкурса красоты в якутском городе, но 23 сентября упал с лестницы в местном отеле и скончался.