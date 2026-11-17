Судмедэксперт заявил, что скорая ехала к Соседову больше часа Козылбаев: своевременная помощь могла бы спасти жизнь Соседову

Москва17 ноя Вести.Скорая помощь не приезжала к музыкальному критику Сергею Соседову более часа. Об этом в интервью Андрею Малахову заявил судмедэксперт Виктор Козылбаев, сообщает ИС "Вести".

Мы смотрели видео, где видно было то, что Сергей Васильевич упал в 15:30 … Это получается, Сергей Васильевич лежал без оказания специализированной помощи более часа. И я более чем уверен, если скорая приехала бы после момента падения в течение 10 минут, Сергея Васильевича можно было спасти. Я более чем уверен. Потому, что именно время при падении и получении перелома основания черепа играет основную роль сказал судмедэксперт

Ранее сообщалось, что после публикации видео с падением Соседова председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.