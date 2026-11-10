Москва10 ноя Вести.Криминалист Михаил Игнатов посмотрел кадры последних минут жизни телеведущего Сергея Соседова, обнародованные Андреем Малаховым, и не обнаружил на них криминального следа. Своим мнением он поделился с Газетой.Ru.

Как отметил эксперт, следов борьбы на записи нет. С самого начала было видно, что Соседов с трудом поднимается: то ли у него кружилась голова, то ли ему стало плохо - это заметно по тому, как он шел по первому пролету лестницы. Потом остановка и резкое падение, причем никто в это не вмешивался. Игнатов пояснил: будь хоть малейшее подозрение, что телеведущего толкнули или распылили что-то ему в лицо, дело возбудили бы незамедлительно, а подозреваемого нашли бы без труда.

Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался… Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело заявил Михаил Игнатов

Не верит криминалист и в отравление. Если бы Соседова отравили, это выявило бы вскрытие, ведь все жидкости отправляют на экспертизу. Игнатов напомнил, что телеведущий давно страдал от головных болей и головокружений. На съемках он иногда садился в стороне, когда ему становилось плохо, и приходил в себя.

Если бы он был отравлен, вскрытие бы показало. Все жидкости берутся на экспертизу. Я просто знаю, что Сергей часто жаловался на головокружения и головные боли отметил эксперт

Сергей Соседов скончался в сентябре в Нерюнгри, куда приехал в командировку: в отеле он упал с лестницы и получил травму головы, оказавшуюся смертельной.