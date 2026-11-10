Продюсер Дворцов не исключил, что Соседову "помогли" умереть магическим способом Продюсер Дворцов предположил, что смерть Соседова могла быть связана с порчей

Москва10 ноя Вести.Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Сергей Соседов мог умереть из-за магического воздействия - якобы на критика навели "порчу на смерть". Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Дворцова, критику могли "помочь" уйти именно таким способом – чтобы он замолчал и исчез из информационного поля.

Здесь можно рассмотреть третью версию его гибели. Ему помогли. Помогли именно магическим способом. То есть это банальная порча, порча на смерть, чтобы он замолчал, чтобы его больше не было видно, не слышно нигде заявил Сергей Дворцов

Продюсер ссылается на кадры с камер, опубликованные Андреем Малаховым: на них Соседов с трудом поднимается по лестнице, держась за перила, и падает уже на третьей ступеньке.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов приехал в Нерюнгри в качестве члена жюри конкурса "Жемчужина Дальнего Востока – 2026". 23 сентября он упал с лестницы в гостинице и получил тяжелую травму головы - спасти его не удалось. Критику было 58 лет.

Близкие добивались доступа к записям камер, но мать журналиста Антонина Соседова версии о преступлении отвергала: по ее мнению, это был несчастный случай.