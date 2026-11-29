Актер Дюжев рассказал, что его отец перед смертью читал Есенина Дюжев рассказал, какое стихотворение Есенина отец читал перед смертью

Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, какое стихотворение Сергея Есенина его отец читал перед самоубийством.

Отец актера Петр Дюжев покончил с собой в 2002 году. Это произошло после смерти его дочери Анастасии, сестры Дмитрия Дюжева, которая скончалась от лейкемии в 12 лет. По словам артиста, отец тяжело переживал утрату дочери и начал злоупотреблять алкоголем.

Дюжев-старший, служивший в Астраханском театре юного зрителя, а позже занявшийся бизнесом, любил читать Сергея Есенина, и многие его произведения знал наизусть. Последним стихотворением, которое Петр Дюжев прочитал, стало "До свиданья, друг мой, до свиданья…". Считается, что именно эти строки Есенин написал накануне гибели.

Он действительно читал эти стихи Есенина. С какими-то такими словами он покончил с собой… Я эти слова перед уходом на его памятнике напечатал, именно эти слова. Это были последние стихи в его тетради поделился актер

Дмитрий Дюжев узнал о смерти отца по телефону от матери, тогда он уже жил в Москве. Через девять месяцев умерла и мать актера Людмила. У нее случился сердечный приступ.