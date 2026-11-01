Москва1 ноя Вести.Заслуженный артист России, музыкант Сергей Трофимов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, почему в молодости хотел уйти в монастырь.

Я крестился, когда мне уже был 21 год. И поскольку я человек такой, мне надо изучить то, чем я занимаюсь досконально. Я пошел служить в церковь, сначала певчим, потом меня регентом сделали. И изучая обрядовость, мне подумалось, что нужен какой-то иссихастический опыт, опыт погружения в себя объяснил певец

Трофимов отметил, что отправился к своему другу иеродиакону Валаамского монастыря Герману (Рябцеву) и заявил о намерении посвятить себя служению Богу. Однако священник его отговорил.

Он мне говорит: "Зачем тебе это надо, если у тебя есть поприще? Ты пишешь музыку и стихи, так же можно Христа познать в поприще своем. Об этом многие святые отцы говорили, тебе надо просто обратиться к тому диалогу, который внутри тебя. И через него прийти к пониманию христианства рассказал певец

Воцерковленность присуща и сыну артиста Ивану. Каждую Пасху он ведет крестный ход на колокольне в деревне, где находится их дом.

Сергей Трофимов отметил свое 60-летие 4 ноября. Артист сам пишет и стихи, и музыку. Его песни одновременно и простые, и очень глубокие. С одной стороны, они про обычную, повседневную жизнь людей, а с другой, в них много душевного тепла и житейской мудрости. Его песня "Город Сочи" стала неофициальным гимном этого города. А "Я скучаю по тебе" вошла в историю русского шансона как одна из самых красивых песен о любви.