Москва1 ноя Вести.Заслуженный артист России, автор-исполнитель Сергей Трофимов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" поделился, чье исполнение сочиненной им песни "Город Сочи" впечатлило его больше всего.

По словам музыканта, однажды на улице в Геленджике или Сочи он услышал очень необычное исполнение знаменитой песни на восточный манер.

Мы гуляли с ребятами, как раз у нас были концерты, мы гуляли по набережной. Я даже не узнал сначала, что это "Город Сочи". Потому что пел человек, у него была самоиграйка (синтезатор). И он по-своему это делал. И мне звукорежиссер говорит: "Слушай, по-моему, это "Город Сочи". Я говорю: "Да ладно". У него еще тумба была. Я аж остановился, послушал. Действительно, "Город Сочи". Я говорю: "Брат, вот тебе 500 рублей, красавчик вообще поделился Трофимов

4 ноября артист отметит 60-летие. Сергей Трофимов сам пишет и стихи, и музыку. Его песни одновременно и простые, и очень глубокие. С одной стороны, они про обычную, повседневную жизнь людей, а с другой, в них много душевного тепла и житейской мудрости. Его песня "Город Сочи" стала неофициальным гимном этого города. А "Я скучаю по тебе" вошла в историю русского шансона как одна из самых красивых песен о любви.