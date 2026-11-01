Москва1 ноя Вести.Заслуженный артист России, музыкант Сергей Трофимов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, как его сын Иван начал писать песни.

И сын, и дочь Трофимова пошли по стопам отца. Елизавета - исполняет песни, Иван - играет на барабанах, гитаре, пишет и исполняет композиции.

Сначала он играл на барабанах. Он барабанщик очень хороший. Барабанщик обычно сидит сзади, а хочется, чтобы девчонки внимание обращали. Я говорю: "Вань, придется самому что-то петь, иначе так сзади тебя никто и не заметит". Он взял и начал писать. И сначала я подсказывал, потом вдруг расписался и стал писать хорошие очень песни. И я понял, что он музыкант вообще лучше, чем я