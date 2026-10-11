Актер Леонов: перед отцом были открыты все двери

Андрей Леонов рассказал, что перед его отцом были открыты все двери Актер Леонов: перед отцом были открыты все двери

Москва11 окт Вести.Перед народным артистом СССР Евгением Леоновым были открыты все двери. Об этом в интервью Борису Корчевникову рассказал народный артист РФ, сын Евгения Леонова Андрей, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Евгений Леонов часто обращался за помощью в высокие кабинеты, но не для себя.

Это правда. Поэтому его многие просили, друзья, товарищи в театре, коллеги, и вот он шел к высоким начальникам просил, доказывал, добивался сказал народный артист РФ

Ранее Андрей Леонов заявил, что у отца всегда был твердый семейный тыл. Леонов поделился подробностями из жизни его отца и признался, что был невосприимчив к его советам.