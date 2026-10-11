Москва11 октВести.Перед народным артистом СССР Евгением Леоновым были открыты все двери. Об этом в интервью Борису Корчевникову рассказал народный артист РФ, сын Евгения Леонова Андрей, сообщает ИС "Вести".
По его словам, Евгений Леонов часто обращался за помощью в высокие кабинеты, но не для себя.
Это правда. Поэтому его многие просили, друзья, товарищи в театре, коллеги, и вот он шел к высоким начальникам просил, доказывал, добивалсясказал народный артист РФ
Ранее Андрей Леонов заявил, что у отца всегда был твердый семейный тыл. Леонов поделился подробностями из жизни его отца и признался, что был невосприимчив к его советам.