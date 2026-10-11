Игорь Крутой рассказал о видениях Евгения Леонова после операции Игорь Крутой: Евгений Леонов поделился со мной своими видениями после операции

Москва11 окт Вести.Композитор Игорь Крутой в интервью Борису Корчевникову рассказал о видениях народного артиста СССР Евгения Леонова после операции на сердце. Об этом сообщает ИС "Вести".

Когда случилась с ним беда, он после операции рассказал мне историю, как все случилось. При въезде на территорию госпиталя он отключился, ему сделали операцию, завели сердце, из паха взяли сосуды, перешили сердце. И потом его не могли вернуть. И вызвали Андрюшу (сын Евгения Леонова Андрей – Прим. ред.). Евгений Павлович рассказывал: "Темно стало. Я лежу в середине комнаты, все белоснежное и вдруг со всех сторон идут репрессированные из нашего дома стали подходить и говорить: "Жень, надо вставать, надо подниматься" И он говорит: "И я в этот момент услышал Андрюшин голос и открыл глаза" рассказал Крутой

Ранее сын Евгения Леонова Андрей рассказал, что отец всегда мог найти поддержку в семье.