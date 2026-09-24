Игорь Крутой: я писал музыку, чтобы спастись от боли Крутой рассказал, что от боли после операции его спасла музыка

Москва24 сен Вести.В Кремлевском Дворце композитор Игорь Крутой и поэтесса Анна Егоян представили совместную программу "Музыка чувств, поэзия сердца". В кулуарах маэстро рассказал КП.RU, что его отвлекало от боли после перенесенной тяжелой операции.

Это не секрет, что у меня была тяжелая операция, которая шла 12 часов, - поделился композитор. - И вот Игорь Николаев приехал навестить, затащил меня к роялю, и мы написали с ним на его стихи песню «Мой друг». А я эту мелодию писал, чтобы отвлечь себя от боли. Вот такая вот история поделился композитор

Игорь Крутой рассказал, что познакомился с творчеством Анны Егоян в интернете. Его заинтересовали ее умение подать материал, прочувствованные строки и даже тембр голоса. Стали возникать идеи, которые воплотились в концертных номерах на "Новой волне", а затем и в большой программе, сообщил маэстро.