Москва11 окт Вести.Народный артист СССР Евгений Леонов помогал своим друзьям получить жилье. Об этом в интервью Борису Корчевникову рассказал народный артист РФ Игорь Крутой, сообщает ИС "Вести".

После каких-то очередных гастролей [Леонов] говорит: "Слушай, я смотрю, ты скитаешься по квартирам, развелся с женой. Давай я пойду и буду просить тебе квартиру". А у меня ни прописки, ничего, я тогда аккомпанировал Валентине Толкуновой тоже. Он говорит: "Давай, договорись с Валей, и поедем втроем к председателю райисполкома Ленинградского района Игорю Викторовичу Шахманову". И встречает нас у входа в кабинет председатель. Евгений Павлович только пересек порог и брякнулся на колени. И председатель стал поднимать: "Евгений Павлович, встаньте, что вы?" А он говорит: "Дайте ему квартиру, я встану". [Леонов] многим актерам выбил квартиры так. Председатель вызвал помощника своего говорит: "Надо найти коммуналку этому парню"