Игорь Крутой рассказал, как в его жизни появился Евгений Леонов Игорь Крутой: я был в роли человека, который позволял Леонову отдохнуть

Москва11 окт Вести.Народный артист РФ Игорь Крутой в интервью Борису Корчевникову рассказал, как в его жизни появился народный артист СССР Евгений Леонов. Об этом сообщает ИС "Вести".

Он поведал о том, как выступал с Евгением Леоновым на одной сцене.

Главным администратором [Московского] театра Ленинского Комсомола был Коля Басин. Он делал [Леонову] творческие встречи после "Джентльменов удачи", и всегда полные залы были. И для того, чтобы Евгений Павлович мог отдохнуть – [приглашался] какой-то небольшой оркестр или пианист. И я был в роли человека, который позволял отдохнуть Евгению Павловичу. Ну, в итоге у нас сложились какие-то такие человеческие отношения, и он меня объявлял так: "Я бы мог вам рассказать еще, почитать монологи, но я хочу позвать вам моего молодого друга, вы еще узнаете это имя … Игорь Крутой" сказал народный артист РФ

Ранее российский актер Андрей Леонов признался, что перед его отцом были открыты все двери.