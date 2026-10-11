Игорь Крутой рассказал о важном совете, который ему дал Евгений Леонов Игорь Крутой: после слов Леонова я пересмотрел отношение к матери

Москва11 окт Вести.Народный артист СССР Евгений Леонов посоветовал Игорю Крутому относиться к матери так, чтобы потом не было стыдно. Об этом композитор рассказал в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Как вспоминает Игорь Крутой, Евгений Леонов однажды позвонил ему и попросил приехать.

Мы с ним выпили, и он вдруг с такой тоской стал говорить: "Ты знаешь, что мне стоило лишний раз к маме приехать, привезти ей что-нибудь? А сейчас мамы нет, а я чувствую какую-то грусть и тоску. Ты к своей матери относись так, чтоб тебе потом не было стыдно". И я пересмотрел вообще все свое отношение. Отца-то я рано похоронил, а вот матери, может быть, действительно внимания не додал рассказал композитор

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