Москва11 окт Вести.У народного артиста СССР Евгения Леонова всегда был твердый семейный тыл. Об этом в интервью Борису Корчевникову рассказал народный артист РФ, сын Евгения Леонова Андрей Леонов, сообщает ИС "Вести".

У него всегда был твердый тыл. Его прикрывала семья. Это вот слепок, как он вел себя, это тоже все корни детства. Бабушка, дедушка мои, с какой любовью относились к своим детям. И даже когда во время войны, завод, где они работали эвакуировали, они, когда пришли на станцию и должны были уехать с этим эшелоном, дети сказали: "Нет, мы никуда не уедем, Москву не сдадут". И они остались. И родители их послушали. Вот в семье какие взаимоотношения были уважительные