Сын Юрия Каюрова рассказал, почему у отца не было звания Народного артиста СССР Сын актера Юрия Каюрова: он о званиях и наградах никогда не хлопотал

Москва9 ноя Вести.Сын советского и российского актера Юрия Каюрова, сыгравшего Владимира Ленина в кино рекордное количество раз, рассказал, почему отцу не дали звание Народного артиста СССР. Слова Леонида Каюрова приводит издание KP.RU.

По словам Леонида Каюрова, еще в начале 70-х главный режиссер Малого театра Борис Равенских пошел к тогдашнему министру культуры Екатерине Фурцевой "хлопотать" по этому вопросу: назвал Юрия Каюрова хорошим артистом и уточнил, что тот собирается вступать в партию. При этом, как сказал Леонид Каюров, "Фурцева посмотрела на режиссера тяжелым взглядом" и уточнила, почему актер еще только собирается становиться членом партии, если он уже играет Ленина. По рассказу Леонида Каюрова, после этого министр культуры "завернула документы". Он добавил, что у Фурцевой "были свои любимые артисты", включая Олега Ефремова, а к Юрию Каюрову она относилась сдержанно.

Он сам о званиях и наградах никогда не хлопотал. Не участвовал в театральных интригах, не состоял ни в каких группировках рассказал сын артиста

Он уточнил, что в последнее время его отец сильно болел, в сентябре упал дома, в результате чего оказались сломаны четыре ребра. Два года назад артист сломал шейку бедра и перенес операцию, после чего даже выходил гулять. Еще летом актер чувствовал себя хорошо, а после осенней травмы ослаб, появились проблемы с аппетитом. Он умер у себя дома.

Юрий Каюров ушел из жизни 6 ноября в 99-летнем возрасте.

Каюров – лауреат двух Госпремий СССР и премии имени Станиславского, Народный артист РСФСР. Рекордсмен по количеству сыгранных в советском кино ролей Ленина – всего перевоплотился в эту историческую фигуру 18 раз. Был женат на стоматологе медицинской части Малого театра, жена умерла в 2005 году. От этого брака есть сын Леонид Каюров - священнослужитель, ранее артист театра и кино, выпускник ВГИКа.