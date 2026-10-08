"Не лежит душа": сын Куравлева ответил, нужна ли мемориальная доска актеру Сын Куравлева заявил об отсутствии необходимости в мемориальной доске актеру

Москва8 окт Вести.Необходимости в открытии мемориальной доски на доме, где жил советский и российский актер Леонид Куравлев, нет. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал сын артиста Василий Куравлев.

По его словам, достаточно того, что памятник Куравлеву в виде образа сантехника Афони установлен в Ярославле.

Честно говоря, у меня не лежит душа [к открытию мемориальной доски]. Ну жил человек и жил в этом доме. Зачем еще одна доска? сказал сын актера

Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года в возрасте 85 лет.