Москва11 окт Вести.Невзирая на внешнюю мягкость, народный артист СССР Евгений Леонов умел отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях. Об этом композитор Игорь Крутой рассказал в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Он был, невзирая на вот эту внешнюю мягкость, он не такой мягкий был, когда отстаивал какие-то принципиальные моменты. Я помню некоторые его конфликты, … вот на моих глазах было, и он свою позицию так мягонько, без крика, но удерживал рассказал композитор

Ранее Крутой рассказал о важном совете, который дал ему Леонов.