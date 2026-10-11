Андрей Леонов рассказал, что мать скрывала от отца письма от зрителей Леонов: отец был ранимый, мама скрывала некоторые письма от зрителей

Москва11 окт Вести.Актер Евгений Леонов был очень ранимым и чувствительным человеком, поэтому его супруга Ванда скрывала от него некоторые письма от зрителей. Об этом в интервью Борису Корчевникову рассказал народный артист РФ, сын Евгения Леонова Андрей Леонов, сообщает ИС "Вести".

По словам Андрея Леонова, отец получал большое количество писем от зрителей и на какие-то из них отвечал.

Но скажу честно, что разные письма были. К концу жизни мама уже даже и не показывала, скрывала. Например, [писали]: "Мы привыкли видеть вас в комедийных фильмах, зачем вам нужны серьезные роли?" В Иванове, например, говорили: "Никакой вы не чеховский герой". Он был ранимый, чувствительный очень… После операции он еще острее все чувствовал. Поэтому, конечно, есть какие-то вещи, которые, может быть, не стоило ему пересказывать сказал народный артист РФ

Ранее Андрей Леонов признался, что был невосприимчив к советам отца.