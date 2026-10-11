Москва11 окт Вести.Народный артист РФ, сын Евгения Леонова Андрей Леонов признался, что был невосприимчив к советам отца. Об этом он заявил в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

В какой-то момент я невосприимчив был к его советам, как все дети, наверное, к сожалению, что-то не услышал, что-то не прочувствовал. А когда я сам уже стал отцом, это все возвращается. Я, например, повторяю сейчас детям своим, то, что мне говорил когда-то папа. И также они меня не всегда слушают. Даже мой старший сын, который далеко за границей живет, он иногда что-то пропускает. И мне тоже становится и больно, и обидно, наверное, так же, как папе, когда он пытался что-то вложить, а это не было услышано. Пока сам не столкнулся с какими-то трудностями, сложностями, пока все не переварил это в себе, но все равно те слова, которые он когда-то говорил, все равно они рано или поздно всплывут