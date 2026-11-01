Москва1 ноя Вести.Заслуженный артист России, музыкант Сергей Трофимов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, что его вдохновило написать песню "Родина".

Певец поделился, что написал песню "Родина" у себя в доме под Муромом, где он ведет свое хозяйство: выращивает овощи в теплице, держит кур.

Меня потрясло: там в округе совсем небольшие деревеньки, в одной деревне буквально четыре дома осталось, и все равно стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне, за ним ухаживают. И то, что эта память жива, это правильно считает музыкант

По его словам, именно такое отношение к прошлому и поклонение героям спустя более 80 лет сподвигло его написать песню "Родина".

Я перед тем поколением преклоняюсь, потому что перенести такое… У моей бабушки, как она рассказывала, в классе из парней с войны не вернулся никто. Она сама работала в госпитале в Алма-Ате, в эвакуации. Голод был жуткий, раненые постоянно, тифом несколько раз болела. И это поколение людей, сумевших победить в войне, сумевших восстановить страну фактически из ничего. Эти люди под таким прессом сумели все это восстановить. Это поколение героев, и всем, что у нас сейчас есть, мы обязаны им сказал артист

Песня Сергея Трофимова "Родина" - глубокое размышление о сути патриотизма. Автор обращается к личному восприятию родной страны через призму детских воспоминаний, семейных традиций и вечных духовных ценностей.