Москва15 окт Вести.Определение понятия Родина остается на совести каждого человека. Так лидер музыкальной группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов в интервью ИС "Вести" прокомментировал действия уехавших из России музыкантов.

Размышляя о расколе в музыкальном братстве, Бутусов пришел к выводу, что он произошел уже давно.

Я пришел к выводу, что это разделение либо произошло раньше, либо оно было всегда. Мы ведь по сути не меняемся, человеческая природа не меняется… Видимо, каждый из нас заблуждается по-своему. Тут уже на совести каждого человека, как он для себя определяет понимание Родины, в конце концов, понимание Отчизны… Всегда нужно плясать от себя, от своей души, от своих возможностей, от своей духовной установки. Я для себя решил таким образом, поскольку совесть - это голос Бога в человеке. То я буду слушать этот голос, и как мне совесть велит, так я и буду поступать. Я хочу, чтобы моя совесть была чиста. Никого судить не собираюсь. Оценивать их поступки не собираюсь сказал музыкант

15 октября одному из самых узнаваемых отечественных рок-исполнителей исполнилось 65 лет. В жизни Вячеслава Бутусова уже много лет как произошел крутой перелом. Он воцерковился, стал примерным прихожанином, семьянином, дедушкой, пишет симфоническую религиозную музыку.