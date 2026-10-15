Москва15 окт Вести.Рок-музыкант, лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов, имеющий образование по специальности архитектор-градостроитель, в интервью ИС "Вести" рассказал об общих чертах двух направлений в искусстве.

Музыкант, которого называют голосом "последнего советского поколения", окончил Свердловский архитектурный институт, где и познакомился с Дмитрием Умецким, сооснователем группы "Наутилус Помпилиус".

Это все базовые установки, которые я получил в архитектурном институте. В музыке - так же, как и в изобразительном искусстве, в архитектуре и литературе - есть общие законы: композиция, ритм, построение. Поскольку я градостроитель, нас учили смотреть на все с высоты птичьего полета, у нас закон был такой: от общего - к деталям. То есть мы должны сначала произвести рекогносцировку и увидеть все крупно, а потом уже разрабатывать детали поменьше, в зависимости от того, как этого требует проект. Так что это все я применяю в музыке