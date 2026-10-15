Вячеслав Бутусов: стоял памятником на сцене, потому что не знал, как себя вести

"Человек-невидимка": Вячеслав Бутусов рассказал о сценическом образе в молодости Вячеслав Бутусов: стоял памятником на сцене, потому что не знал, как себя вести

Москва15 окт Вести.Рок-музыкант, лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов в интервью ИС "Вести" рассказал о своем сценическом образе на сцене.

В период расцвета "Наутилуса Помпилиуса" музыканты выходили на сцену в псевдовоенной форме и с подведенными тушью глазами.

Размалевывались мы все, потому что это был период так называемой новой волны, и это было принято… Я стоял памятником, потому что не знал, что делать на сцене. Я не знал, куда ногу поставить, как руками шевелить. Поэтому я старался себя оградить от всяких импровизаций и придумал такую статичную позу, плюс ко всему закрывал глаза, отстранялся полностью. И лично я себя называл в какой-то момент человеком-невидимкой, и я в результате им стал поделился музыкант

15 октября одному из самых узнаваемых отечественных рок-исполнителей исполнилось 65 лет. В жизни Вячеслава Бутусова уже много лет как произошел крутой перелом. Он воцерковился, стал примерным прихожанином, семьянином, дедушкой, пишет симфоническую религиозную музыку.