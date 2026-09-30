Москва30 сен Вести.Народный артист России Николай Басков, который готовится отметить 50-летие, подробно рассказал о собственном пути к молодости, передает KP.RU.

Это опасно, если у человека есть доброкачественные кисты или что-то еще, про что люди иногда не знают. Электростимуляция, тепловые нагревы — все это рулетка. Кому-то хорошо, а кто-то на моих глазах колол то одно, то другое, а потом боролся с очень тяжелыми болезнями добавил артист

По признанию певца, раньше он охотно обращался к косметологам, однако сегодня называет это "ошибкой молодости". Он колол и филлеры, и ботокс, пока в какой-то момент врач не направила его на УЗИ лица. Увиденное настолько поразило специалиста, что на вывод из организма всего, что Басков "наделал" себе сам, ушло два года.

Сейчас, по словам народного артиста, он больше не прибегает ни к инъекциям, ни к аппаратным процедурам. Основной упор — на массаж в разных техниках, который стимулирует лимфоток и подтягивает кожу, а также на подобранные индивидуально косметические средства и кремы.

Отдельная тема — вес. Артист признал, что с лишними килограммами воюет всю жизнь, и нашел неожиданный способ поддерживать тонус: интервальное голодание по схеме 8/16, когда есть разрешено в течение восьми часов, а оставшиеся шестнадцать нужно от нее воздерживаться.

Ранее Николай Басков рассказал, что спасает его от боли и "огромной пустоты внутри".