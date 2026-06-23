"Я не останавливаюсь": сын Никаса Сафронова рассказал, как похудел на 170 кг Пианист Затравкин рассказал, что похудел на 170 кг благодаря "несложной системе"

Москва23 июн Вести.Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал о наличии специальной "системы", благодаря которой смог похудеть на 170 кг. Его слова приводит издание KP.RU.

Пианист уточнил, что процесс по избавлению от лишнего веса все еще идет. По словам Затравкина, он использует "уникальную" несложную систему, которая позволяет "жить полноценной жизнью", вкусно питаться и не голодать. Как он сказал, есть поговорка, что французы выходят из-за стола за пять минут до того, как они наелись, но "русский человек и ест всего пять минут".

Пианист уверен, что еда должна быть в удовольствие.

Да, можно лишить человека еды и посадить его на "сухие корма" - протеин, добавки, но это не приведет ни к чему хорошему. В результате желудок просто перестанет работать, и человек станет инвалидом считает Затравкин

Пианист добавил, что его цель – чувствовать себя лучше, больше себе позволять в плане физических нагрузок. Он уточнил, что также важны показатели здоровья.

Со слов Затравкина следует, что он не использует биодобавки и "уколы" для сброса веса. Пианист добавил, что расскажет обо всем подробнее, когда пройдет полное медицинское обследование.

Ранее Никас Сафронов рассказывал, что у сына есть проблемы со здоровьем, нарушен гормональный фон.