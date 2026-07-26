Путин раскрыл секрет, как оставаться в хорошей форме Путин посоветовал морякам экономить силы, заниматься спортом и высыпаться

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин поделился с военными моряками своими секретами поддержания тонуса и бодрости. На встрече с личным составом Военно-Морского флота (ВМФ) главу государства спросили, как он умудряется быстро восстанавливаться, когда силы на исходе.

Первое и главное правило, по словам президента, — не растрачивать энергию понапрасну.

Силы надо экономить, чтобы всегда быть в строю... Должны быть физические нагрузки, спорт. Когда есть возможность — музыку послушать, каким-то любимым делом позаниматься. Я стараюсь это делать, насколько это возможно. Ну и, безусловно, следить за режимом дня. Нужно высыпаться. И вам советую сказал Путин

Завершая эту мысль, президент с улыбкой добавил: "Я попал в точку, да? Понимаю".

Отдельно Путин коснулся специфики своей работы, которая, по его словам, сама по себе помогает не выгорать.

То, чем я занимаюсь, — это своеобразная деятельность. Она сопряжена с большим количеством разнородных задач… Здесь и социальные темы, и вопросы культуры, и чего только нет пояснил он

Президент отметил, что ежедневно встречается с людьми из совершенно разных сфер, и необходимость мгновенно переключаться с одной темы на другую действует как естественный отдых.

И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых — это смена видов деятельности. Это постоянно происходит подытожил глава государства

26 июля Путин встретился с военными моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Президент вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, а затем поговорил с ними за бокалом шампанского. В воскресенье в России отмечается День ВМФ.