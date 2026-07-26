Москва26 июлВести.В ходе встречи с военнослужащими Военно-Морского Флота (ВМФ) президент России Владимир Путин порекомендовал соблюдать режим и высыпаться.
По его словам, отдых – это смена видов деятельности, при которой важно соблюдать физические нагрузки, слушать музыку и заниматься любимым делом.
Безусловно, следить за режимом дня, нужно высыпаться, и вам советуюсказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что сам старается это делать, насколько это возможно.
В мае сообщалось, что 54% россиян считают свой режим сна далеким от здорового. Каждый второй житель России жалуется на нехватку физической активности, а каждый третий — на курение.