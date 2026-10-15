Бутусов рассказал, как относится к своему рок-н-ролльному образу в прошлом Певец Вячеслав Бутусов признался, что не осуждает себя молодого

Москва15 окт Вести.Рок-музыкант, лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов в интервью ИС "Вести" в день своего 65-летия рассказал, что не осуждает себя молодого, находившегося в "непрерывном психозе".

В период расцвета "Наутилуса Помпилиуса" музыканты выходили на сцену в солдатских сапогах с подведенными тушью глазами.

В жизни Вячеслава Бутусова уже много лет как произошел крутой перелом. Он воцерковился, стал примерным прихожанином, семьянином, дедушкой, пишет симфоническую религиозную музыку. И себя молодого, несмотря на весь чад и угар того времени, не осуждает.

Это тот же Слава, что и сейчас перед вами. Просто тогда этот Слава не знал, как от всего этого себя оградить. А потом все произошло само собой. Господь, видимо, услышал мои молитвы и сделал все тихо и незаметно… [В те годы меня тяготил] во-первых, угар, во-вторых, разгул, а в-третьих, неуправляемость ситуации. То есть это неуправляемый круговорот. И это, конечно, непрерывный психоз рассказал музыкант

"Наутилус Помпилиус" - одна из культовых групп для эпохи 80-х и 90-х годов. Всего в дискографии Бутусова более 25 студийных альбомов.

Сейчас Бутусов, которому исполнилось 65 лет, записывает сразу два альбома, дает концерты и участвует в благотворительных выступлениях.