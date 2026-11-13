"Кто-то сказал - этот умрет": солист "Непары" чуть не стал жертвой болезни Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал, что в 90-е тяжело перенес туберкулез

Москва13 ноя Вести.52-летний солист группы "Непара" Александр Шоуа рассказал, что едва не стал жертвой туберкулеза. Своим рассказом музыкант поделился на шоу Иды Галич "Не молчи".

Артист признался, что в 90-е вел себя так, как будто жизнь – это бесконечная вечеринка. В 1995 году музыкант заболел туберкулезом. Он считает, что к этому привел его образ жизни.

Однажды пришел домой, почувствовал головокружение, подошел к крану, и у меня пошла кровь из горла рассказал Шоуа

По его словам, сначала он был госпитализирован с воспалением легких, но затем оказалось, что ситуация серьезнее. Шоуа был переведен в специализированное учреждение, его состояние было тяжелым. По рассказу музыканта, он весил 48 кг и выглядел как "скелет, обтянутый кожей".

Кто-то сказал - этот умрет, уберите его, чтобы не портить статистику. Я подумал - шиш тебе сказал Шоуа

Как он рассказал, в итоге медикаментозное лечение начало действовать. Также музыкант занимался дыхательными практиками в лесу, расположенном рядом с учреждением, хотя сначала ему было даже руки поднять тяжело.

Александр Шоуа - российский композитор и певец, участник группы "Непара", заслуженный артист Абхазии.