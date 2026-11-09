Певец Анатолий Цой попал в больницу в Китае с перитонитом

Певец Анатолий Цой госпитализирован в Китае Певец Анатолий Цой попал в больницу в Китае с перитонитом

Москва9 ноя Вести.Певца Анатолия Цоя, известного по выступлениям в группе MBAND, экстренно доставили в одну из клиник Китая. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам журналистов, 37-летнему артисту стало плохо на гастролях в Турции. После лечения в местной больнице ему полегчало, и он поехал в Китай. Однако там состояние певца резко ухудшилось.

У Цоя началось сильное воспаление в брюшной полости, развился перитонит. Кроме того, врачи обнаружили внутреннюю гематому сказано в материале

Согласно этой информации, в настоящее время артист продолжает лечение в китайской больнице, тактику его согласовывают российские "специалисты ведущих федеральных центров". Сам певец сохраняет оптимизм и оценивает свое самочувствие как хорошее, сказано в публикации.

Анатолий Цой - российский и казахстанский певец, телеведущий, актер кино и телевидения корейского происхождения. Не имеет родственных связей с рок-звездой Виктором Цоем.

В прошлом году Анатолий Цой сообщал, что в его подмосковном особняке произошел пожар.