Mash: из театра экстренно госпитализировали актера сериала "Не родись красивой"

Актера сериала "Не родись красивой" Антипенко экстренно госпитализировали Mash: из театра экстренно госпитализировали актера сериала "Не родись красивой"

Москва20 сен Вести.51-летнего актера Григория Антипенко, известного по главной роли в телесериале "Не родись красивой", экстренно госпитализировали из театра имени Евгения Вахтангова. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что состояние актера на момент его госпитализации оценивалось как средней степени тяжести.

По данным Mash, артист жаловался на резкие, мучительные боли в животе. Его доставили в стационар, сейчас состояние стабильно — актер восстановился после приступа отмечается в сообщении

Других подробностей не поступало.